Colectivero enfrentó a dos delincuentes durante un robo

El encuentro entre Luis (el c olectivero ) y los delincuentes fue registrado por otro de los pasajeros de la línea 95. En el video, que dura 5 minutos, se puede ver como los ladrones frustrados al no poder ejecutar el robo , decidieron lanzar piedras contra el vehículo.

Según lo que relató el colectivero, uno de los ladrones logró meter la mano en el bolsillo de un hombre que se estaba subiendo al colectivo. Luis cerró rápidamente la puerta al ladrón quien comenzó a insultarlo, mientras tanto, los pasajeros le pedían que acelerará para alejarse del lugar.

Luego en una entrevista concedida a TN, el colectivero explicó que sus compañeros le habían avisado de un robo unos cinco minutos antes. "Me di cuenta porque un compañero me contó que le habían robado a una pasajera cinco minutos antes de que yo pase", comentó Luis.

"Me dio bronca porque subió una pasajera, atrás una persona mayor y luego uno de los dos individuos que le metió la mano en el bolsillo al señor que pobre no se dio cuenta. Entonces yo le cerré la puerta. Me dijo 'pará que viene mi compañero'. Yo le dije que se baje y ahí me empiezan a insultar y tirar de todo", fueron las palabras de Luis para explicar su reacción.

Así mismo, aseguró que esta no es la primera vez que roban o intenta a robar a las personas que suben a los colectivos y aseguró que son las mismas personas. "Este problema lo tenemos diariamente y en todas las unidades. A cualquier hora suben y arrebatan celulares". "Ya tienen un recorrido diagramado que va desde el Hospital Borda hasta Avenida Independencia".