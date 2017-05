Al momento de declarar, Boudou se refirió específicamente a cuestiones técnicas de la causa y, entre otros puntos, afirmó que ni él ni Seguín insertaron “datos falsos en el documento del auto”.

El ex vicepresidente abandonó la sede de los tribunales de Retiro adonde había llegado acompañado por Gabriel Mariotto, Osvaldo Papaleo y Martín García, todos de la agrupación política Patria para Todos. También estuvo Manuel Quieto, vocalista de La Mancha de Rolando y amigo personal de Boudou.

La fiscal Stella Maris Scandura le preguntó si no le parecía un hecho extraño que quien circula con un auto no tenga seguro y no reciba nunca una multa, y buscó precisiones sobre fechas de compra y costos relacionados con el auto. En la audiencia, también fue consultado sobre sus ingresos y aseguró que gana $85.000 por mes.