Según informaron los organizadores del recital, los tickets para la primera fecha -8 de septiembre- están a punto de agotarse, de modo que se espera que los seguidores del cantante arrasen también con las entradas para el concierto del día siguiente. Las mismas se pueden comprar a través de Viaticket, en Saturno Hogar (Alcorta 261) y en Casino Magic (Planas 4005).

El bahiense llegará a la ciudad en el marco de su gira Oncemil Tour. Luego de ser distinguido por tercera vez con el Gardel de Oro, Pintos se sumó al trío Eruca Sativa en la presentación en vivo de su último disco, Barro y fauna, que se realizó hace unos días en el Luna Park.

El miércoles lanzó a través de las plataformas digitales su nuevo videoclip, “Oncemil”, donde lo acompaña la dulce voz de la cantante española Malú. Ambos se ponen al frente del audiovisual con la historia de una pareja que termina por la noticia de un embarazo. “No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí, al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado”, dice Pintos en el tema que forma parte del disco 11, grabado en Madrid y Londres.

Con este tour, el cantante llegará en julio a Catamarca, Salta y Santiago del Estero.

En agosto se presentará en Tucumán, Bariloche, Rosario, Posadas, Corrientes, Formosa, Río Gallegos, Río Grande y Comodoro Rivadavia.