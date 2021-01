Comisario declaró que Píparo jamás hizo mención a los atropellados

El titular de la comisaría primera de La Plata, Julio Del Dago, declaró este miércoles ante la justicia que Carolina Píparo no les comentó que habían dos hombres atropellados, al momento de hablar con él sobre el robo que habían sufrido, en la madrugada del 1 de enero, y la siguiente persecución.

"Le preguntamos al comisario si Píparo, por estar a cargo del área de Asistencia a las Víctimas (del municipio) le había preguntado cómo estaban las víctimas (atropelladas), si había llamado al SAME, o si comentó que había personas heridas, y dijo que no, que Píparo no le dijo nada de eso", detalló el abogado en la puerta de la fiscalía.