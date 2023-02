Cómo es la camioneta de 22 millones de pesos que usa Cinthia Fernández

Pese a siempre mantenerse en disputa con su ex pareja por temas económicos, Cinthia Fernández no oculta cuáles son los lujos que suele darse. En esta ocasión, dejó entrever cuál es la nueva camioneta que adquirió, la cual cuesta más de 22 millones de pesos.

Las peleas con Matías Defederico, con quien comparte a sus 3 hijas, siempre están vinculadas a lo económico, ya que se queja de que el ex futbolista no le pasa la manutención por ellas. Más allá de eso, el trabajo de Cinthia Fernández le permite darse lujos sin tener que depender de su ex.