Cinthia Fernández explicó su confuso vínculo con Martín Baclini

En este contexto, los seguidores de Cinthia le preguntaron a través de sus historias de Instagram por qué no sigue de novia con Martín si se nota que los dos se aman y son "muy lindos" juntos. Entonces, la panelista contó que es por Martín, quien tiene un "mambo" con la libertad.

"Es raro de explicar, él tiene un mambo con la libertad, madurar... Él quiere otra vida, aunque a veces ya no sé, me pierde un poco su personalidad porque tal vez te dice una cosa y al tiempo cambia rotundamente... En tatuaje, perro, …. Lo que sí sé es que es un tipo que si te ama, siempre va a estar pase lo que pase, para todos... Pero si no te ama... Agarrate que puede ser tu peor enemigo", respondió la panelista, de manera contundente.