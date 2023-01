Cinthia Fernández reveló por qué una de sus hijas no quiere ver a Matías Defederico

Justamente un usuario le preguntó respecto a su hija Francesca de 8 años: “¿Por qué Fran no quería ir con el padre? Él dijo que vos no se la dejabas ver ni que fuera a su casa”.

327327371_887003282341298_3097785657162198994_n.jpg La dura respuesta de Cinthia Fernández sobre un hecho con su hija y su ex

Ante la consulta, la panelista de Nosotros a la Mañana de El Trece saltó con los tapones de punta y respondió: “Él miente siempre, no importa cuándo leas esto. La maltrató un día que me quería llamar para contarme que estaban hablando mal de mí. Se quiso ir conmigo. Ella me hizo una videollamada y él le arrancó el teléfono de la mano”.

La respuesta de la bailarina continuó: “Agarré el auto y entré a sacarla con la policía. A pesar de que él no quería dejarme entrar. Me hizo caminar a las 2 AM. con la nena, en el frío, una cuadra para que ni me acercara a su casa, por la cautelar que él tenía, en Capital”.

Por último, la respuesta cerró con la libertad para su hija Francesca: “Fran sabrá cuándo decide volver a estar cómoda con él”.

De esta forma continúan los embates de Cinthia Fernández contra su exmarido, lo cual también continúa en vías judiciales.