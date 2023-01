La guerra que le declaró Cinthia Fernández a su ex, Matías Defederico , no parece tener final a la vista. Cuando pasan algunos días sin quejas públicas de la panelista contra el padre de sus hijas Bella, Charis y Francesca , todo hace pensar que finalmente se calmaron las aguas entre ellos dos. Pero siempre hay un detonante para que Cinthia vuelva a explotar.

"Con este tema me pasa que si no lo veo, no me caliento. Pero vi el ticket de este sinvergüenza que decía 55 mil pesos y me agarró calor de la bronca”, dijo en sus historias de Instagram la mediática, donde también aclaró que ese monto es el que le transfiere desde el momento en que se separaron.

“Me da bronca, ya sé que es deudor y lo va a ser eternamente. Pero cuando lo veo puntualmente me hierve la sangre, digo 'qué vergúenza'... Dice que no tiene plata y lleva una vida acorde a una persona que sí tiene”, prosiguió sentada al volante de su auto antes de arrancar para el supermercado de su barrio.

Cinthia Fernández explotó contra las vacaciones de su ex, Matías Defederico.mp4 indignada, Cinthia Fernández explotó contra el padre de sus hijas, Matías Defederico.

"Ustedes entienden que desde que me separé me paga 55.000 pesos... Me acaba de llegar un video de donde está el señor, que dice que no tiene plata. Pero lleva una vida acorde a una persona que evidentemente tiene plata para irse de vacaciones y chupar y chupar y chupar", siguió relatando, indignada.

Acto seguido, Cinthia dijo "creo que amerita cual Shakira... Yo no canto pero vale escrache, ¿no?", haciendo referencia a la Session #53 de la colombiana y Bizarrap. Entonces compartió un video de Defederico en Mar del Plata con una leyenda que dice: “Encuentren al papá luchón... Supongo que si puede viajar a Mar del Plata y Córdoba hace 15 días, y chupar como vaso pinchado, puede hacer un esfuerzo más”.