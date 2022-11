Cómo es la rutina fitness de Adrián Pallares

Adrián Pallares fitnes 1.jpg

“Yo soy un señor grande que trato de mantener el envase. Tengo criar a mis hijas con este envase por lo menos durante 10 años más. Así que sí, hago un poco de ejercicio, pero nada que no haga cualquiera”, aseguró el conductor.

Además, en la misma nota, se refirió al gran momento que está viviendo en lo mediático, y toda la repercusión que generan las primicias que tienen en Socios del Espectáculo.

“Uno trabaja de esto, lo siente orgánico. Un estudio de televisión es el lugar más cómodo en donde estoy, no hay nada que hacerle. Más nervioso que eso me pone que alguien me entreviste y me empiece a preguntar cosas”, explicó el periodista.

Adrián Pallares fitnes 2.jpg

“Es un programa muy lúdico, donde nos divertimos, la pasamos bien, tratamos de que la gente se entretenga. La información y la primicia, que hemos tenido un montón, es absolutamente relativo. Lo importante es que la gente la pase bien. La repercusión es que la gente nos dice ‘cómo me río con ustedes’, no ‘qué buena primicia’. Las primicias van y vienen”, aseguró Adrián Pallares.

Finalmente, se refirió a Rodrigo Lussich, su eterno compañero de trabajo y ahora de conducción: “Este programa lo vivimos desde las 9 de la mañana y estamos hasta las 12 de la noche, y cuando venimos en el auto repasamos, pero no es que nos ponemos de acuerdo para ver quién dice cada cosa. Sino que nos vamos contando cosas, y cuando alguien consigue algo nos repartimos un poco la información. Y pasa que a veces quedamos con cosas que él me contó a mí, y yo le digo que lo tienen que terminar de decir él. Pero la verdad es que somos inseparables, tenemos complicidad y a la gente le encanta eso porque sabe que es genuino”.