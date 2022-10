Qué famosa periodista lapidó a Adrián Pallares: "Yo no lo considero conductor"

Cabe recordar que Von Brocke renunció de manera sorpresiva al programa emblema de la señal de América y se todo terminó en una polémica en torno a su salida. Algunos señalaban que la relación con sus compañeros de trabajo no era la ideal y otros decían que a fin de año se le terminaba el contrato y que los productores de Intrusos le anticiparon que no le iban a renovar el vínculo con la señal.

"Yo trabajé con casi todos los conductores. Jorge Rial me convocó para Intrusos y se me fue", comenzó diciendo la periodista en una nota que le brindó a Matías Vázquez para Revista Pronto y el notero le preguntó: "Se te fue y te tocaron Pallares y Lussich, ¿son buenos conductores?" Y ahí llegó la respuesta de cómo había sido su llegada a Intrusos.

"Me parece que a Adrián Pallares todavía le falta mucho. Con Rodrigo Lussich tuve muy buena onda, mucha complicidad. Nos mirábamos mucho al aire, pero con Adrián no la tuve porque yo no lo puedo considerar un conductor. Me parece que todavía le falta mucho y no sé si lo va a lograr. Creo que cuando él habla, su cerebro está en otra sintonía. Entonces lo que él está pensando, le cuesta decirlo", dijo Evelyn, criticando así muy duramente a su ex compañero de trabajo.

Para cerrar, la periodista recordó los inicios de su carrera: "A ver, yo arranqué con Chiche Gelblung hace 30 años. Mirá el panel que eligió Chiche, no nos conocía ni el loro: Marina Calabró, Florencia De La V, Marcela Tauro, Viviana Canosa y Evelyn Von Brocke. Ese es un conductor para mí, de los mejores. Me hubiese gustado estar con Jorge Rial en Intrusos desde un lugar profesional. Me gustan lo que tienen un ego como más tranquilos".