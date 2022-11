Cómo fue el reencuentro de Zaira Nara y Paula Chaves tras la pelea por un hombre

“Pau le dijo que le dé para adelante y que use a Facundo para celar a Jakob”, contó Paula Varela hace unos días en Socios del Espectáculo y agregó: “Al final, Zaira se separa de Von Plessen y le deja en claro a Paula que todo seguía viento en popa con Pieres. Ahí fue cuando ella se calentó, porque no le veía mucha fe a esa relación. Chaves le dijo: ‘Me rompe las pelotas que salgas con un ex mío’”.