Luli. on Twitter LOTRAI A DE PAOLI COMO REEMPLAZO DE TROLO SALVIO pic.twitter.com/2o8e83elQp — Luli. (@lulistone12) September 27, 2019

Con este resultado, Chicago no pudo cortar la mala racha, que incluye siete partidos y ninguna victoria, pero por lo pronto salió de la última colocación.

"Hay que entender el contexto y la situación. El equipo hace 9 partidos que no gana, estuvo a tres minutos de ganar y jugó contra un grandísimo equipo que va segundo y que viene jugando hace cuatro años juntos. Es verdad le faltaron jugadores pero no renuncia a su estilo. Hoy no nos gravitaron nunca y entrenamos tres días. Y lo poco que se entrenó se hizo a la perfección", destacó el multifacético De Paoli.

De Paoli, tras el debut en Nueva Chicago

"Es un club con mucha pasión y lo vamos a sacar adelante", prometió luego. Y por último aseguró: "Lo disfruté mucho y ni grité el gol, el fútbol es un deporte hermoso". Y claro Depa, ¡que viva el fútbol!

