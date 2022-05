¿Cómo le fue a Flor Peña en su debut en América?

Divertida e interactuando con la banda de músicos, Peña puso primera en su late night y presentó un sketch donde se calzó las plumas al estilo veddette y junto a Diego Ramos, Dan Breitman, Noralih Gago y La señorita Bimbo, interpretaron un musical: “Soy diva, soy artista. Soy groncha, una señora ridícula. Chorinegra, porno star. Soy la puta ama del humor”, cantó. “Y si no te gusta lo que te digo... mamá me la, mamá me la, mamá me la banco igual”, siguió.

Luego del musical que fue cuestionado en las redes sociales, Flor agradeció a las autoridades de América por convocarla: “Desde que llegué a América fue felicidad. Me encontré con gente que quiere hacer cosas nuevas”, contó sobre la decisión que la llevó a desembarcar a la señal y recordó cómo fue el encuentro con las autoridades: “Yo quiero ser yo, poder ser yo”, indicó la actriz antes de firmar contrato.

“Le agradezco al canal que tenga el desprejuicio de dejarnos jugar en un espacio que no es el habitual. Esa cabeza y libertad que tiene América la agradezco. Las mujeres en el humor en canales abiertos no tenemos lugar. Es un momento donde no podemos reírnos de nada, pero nosotros nos vamos a reír de todo. El mundo necesita humor y amor y lo vamos a tener”, cerró la actriz, feliz por volver a la pantalla.

En las redes sociales la conductora recibió cientos de críticas. “Ya no sos graciosa #LPA”, “Florencia Peña suma otro programa donde no pierde la oportunidad de ser guaranga porque si”, “Sin querer me topé unos minutos con el programa de Florencia Peña, y solo puedo decir una cosa… que se dedique a actuar porque como conductora es muy ordinaria”, “Que pobre está la tevé. Que ensalada rusa hace Florencia”, “vergüenza ajena Florencia Peña, no puedo creer que le paguen por eso”, "Se cree revolucionaria por decir "puta" cada cinco segundos", fueron algunos de los comentarios sobre el programa.

-> El primer musical de Florencia