Cómo le fue a Milei en las elecciones provinciales para gobernador

El resultado de las elecciones provinciales en las que Javier Milei no participó personalmente refleja que su impacto en la política nacional no se traduce necesariamente en apoyo electoral en las provincias. Durante el segundo domingo electoral del año, Milei se enfocó en la elección del gobernador en La Rioja, pero el resultado no fue sorprendente. El candidato de Milei, Martín Menem, sobrino del expresidente peronista Carlos Menem, recibió su apoyo personal, pero solo logró alrededor del 15,5% de los votos. Aunque esto casi igualó la diferencia que el kirchnerista Ricardo Quintela, que proviene de una rama ultra-menemista del peronismo, tenía sobre el candidato de Juntos por el Cambio, Felipe Álvarez, aún así Quintela logró mantener el poder gracias a la división opositora.