Cómo llegó María O'Donnell a Masterchef Celebrity

A 24 horas del debut de la segunda edición de Masterchef celebrity, la periodista María O’Donnell habló del certamen culinario y reveló cómo se dio su participación en el programa que conduce Santiago del Moro, con quien son compañeros de radio. “Todo empezó como un juego dentro de la propia radio, mis compañeros me cargaban porque me enganché con el programa pese a que en ese horario por lo general estoy durmiendo ya. Y lo que empezó como un juego se terminó dando”, arrancó explicando la comunicadora.

O’Donnell reconoció una vez al aire que el ciclo la “divertía”. “Una vez me preguntaron al aire si yo lo haría y dije que sí, me divierte. Me gusta cocinar y aprender en hacer algo diferente. Resulta que después me enteré de que uno de los productores del programa escucha mi programa de radio y de ahí después recibí el llamado”, contó la periodista a PrimiciasYa.