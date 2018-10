Cómo se gestó la nota del video viral de Gallardo

El testimonio que se viralizó se generó en el marco del programa "La Pasión" que se emitía por Canal 7 y era conducido por Rivanera y Miguel Jesús Nomikos con la actualidad de Boca y River como estandartes.

Rivanera presentó una verdadera joya del archivo periodístico: una entrevista al hoy técnico de River cuando tenía 17 años y hacía sus primeras apariciones en la Primera División del club millonario. Entonces, el Muñeco le reveló un dato por demás significativo: confesó ser hincha de San Lorenzo.

Embed

"Viajábamos dos veces al mes a Buenos Aires para cubrir los entrenamientos, en uno de esos viajes me encontré con Adolfo Pedernera y él me advirtió de la presencia de un chico que la rompía. Me pidió por favor que le haga una nota y accedí, era Marcelo Gallardo, un adolescente de 17 años con mucha madurez", contó Edmundo con entusiasmo.

En el video que se filmó en la confitería del club de Núñez se ve a un Muñeco tímido, que estaba a poco de hacer su presentación en la Primera de River, con Daniel Passarella como técnico. En la filmación, la joven promesa cuenta datos personales, a modo de ficha. Y acepta revelar de qué club era hincha entonces, antes de transformarse en símbolo del Millonario, tanto como futbolista como en su rol como técnico.

Rivanera, un hombre de radio y televisión comentó a LM Neuquén que su intención fue compartir el video porque "quería dar a conocer la filmación por el momento que está pasando Gallardo, creo que está entre las tres personas que más le dio a River, lo admiro. Después cuando salió el clip me enteré que hablaron de la confesión pero eso no fue lo más relevante, lo importante fue con la madurez con la que habló".

Por último, Edmundo expresó su cariño por el técnico de River y además aseguró que después de la entrevista supo que estaba ante un crack. "Siento una ternura particular, Gallardo puede ser mi hijo, le tengo mucho cariño y respeto. Está pasando por un momento muy bueno", dijo el periodista nacido en Capital Federal pero que hizo sus cimientos en Neuquén.