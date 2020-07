¿Cómo se llaman las canciones más populares en Tik Tok?

En la lista siguiente se repasan algunas de las canciones más populares de Tik Tok y que funcionan como la banda sonora de los videos que entretienen a millones durante la pandemia.

Esta canción saltó a la fama a partir de un video viral que mostraba un ritual funerario de Ghana, con un grupo de hombres que bailan mientras llevan un ataúd al hombro. Aunque la canción nada tiene que ver con la tradición ghanesa, la combinación de la música con ese baile típico tuvo tanta repercusión que se convirtió en una de las canciones de la cuarentena.

Tony Igy - Astronomia (Official Video)

Luego de que miles de chicas y chicos interpretaran complejas coreografías al ritmo de este video, la canción ganó mucha popularidad. Tiene más de 40 millones de vistias en Youtube.

Megan Thee Stallion - Savage Remix (feat. Beyoncé) [Official Audio]

Por la simpleza de la coreografía, este reto se hizo viral entre adultos, niños y hasta ancianos, que se sumaron a la moda de Tik Tok con un baile sencillo y lleno de ternura. El video cosecha más de 38 millones de visitas en Youtube.

Esta canción ya era popular incluso antes del boom de Tik Tok durante la pandemia. Su video oficial tiene más de 100 millones de reproducciones en YouTube.

Otra canción muy popular tanto fuera como dentro de la aplicación. Su polémico video tiene más de 300 millones de reproducciones en la plataforma YouTube y se convirtió en uno de los más bailados del momento.

Una tierna melodía y una voz dulce lograron estamparse tanto en las historias de Instagram como en los videos de Tik Tok. El video oficial cosecha más de 120 millones de reproducciones.

Powfu - death bed (coffee for your head) (Official Video) ft. beabadoobee