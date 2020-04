Con 83 años, abuela rebelde rompió la cuarentena para tomar sol

“No quiero llevarla detenida, vaya a su casa. Es por su bien”, le dijo uno de los policías. Pero la jubilada le respondió sin acatar el pedido: “Espere hasta las 15.20. Colabore usted conmigo que soy una vieja que necesita aire y sol. Sea usted una persona bondadosa. Debería ser una persona bondadosa, no una persona que venga a hincharme y a jorobar porque no estoy contagiando a nadie”.

Finalmente, al cumplir el horario, la mujer guardó sus pertenencias, tomó su silla y se retiró a su domicilio. Cruzó la avenida Libertador por la mitad de la cuadra y con el semáforo en rojo. Los autos que circulaban en ese momento tuvieron que frenar su marcha.

Los policías la acompañaron y la siguieron por detrás, tratando de notificarle la violación del artículo 205 del Código Penal, puesto que estaba en infracción, incumpliendo la cuarentena. Varios agentes la rodearon, esperando la resolución de la fiscalía de turno. Tras unos minutos, le permitieron que ingresara al edificio.

Fuentes policiales comunicaron que el sábado pasado la mujer también había salido a tomar sol. “Hizo lo mismo pero solo se la acompañó hasta el domicilio”, explicaron.

Por su parte, la mujer criticó el accionar de las fuerzas: “Es una gran estupidez de parte de la Policía, que en lugar de hacer lo que tiene que hacer, está vigilando el pasto donde no hay nadie. ¿Cómo puede ser que me contagie si no hay nadie? Me estaba cuidando. Los rayos ultravioletas son especialmente para no pescarse el coronavirus. Lo malo es estar encerrado porque no tengo balcón, solo una ventana”.

