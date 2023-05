Con allanamientos, así sigue la situación en el jardín 32

SFP Denuncias por abusos en Jardin 32 (3).JPG El lunes un grupo de familias irrumpió en el jardín 32 en búsqueda de respuestas. Sebastian Fariña Petersen

Por su parte, Lucas, papá de una de las alumnas de ese jardín de Neuquén que elevó una de las denuncias contra el profesor de música, aseguró a LMNeuquén que no permitirá que se vuelva a dictar clases en el Jardín 32 hasta que no sean sacadas de sus cargos la directora y la maestra de la sala donde concurría su hija.

"Nosotros pedimos la renuncia de ellas, si estaban son cómplices y si no estuvieron son responsables directas porque no cumplieron con su tarea, dejaron a los niños abandonados, porque, aunque no hubiera sido un abusador tampoco cumplieron con su tarea de resguardar a los niños y niñas", aseveró el papá.

Lucas aseguró a LMN que su decisión es compartida con todas las familias de la institución quienes están en cotidiana comunicación para salvaguardar a sus hijos.

"Cuando uno hace mal su trabajo hay consecuencias. Nosotros estamos todos comunicados y de acuerdo en que no vamos a llevar a nuestros hijos a un lugar donde no los cuidan, donde les arruinaron la infancia", aseveró.

El papá consideró que hay que hacer un cambio de directivos "urgente" y establecer controles para que se cumplan los protocolos. "Porque la verdad que se preocupan más por el bienestar de la gente que escrachamos que la vida de los nenes", consideró.

Además, Lucas rechazó el comunicado de ATEN ya que aseguro sentirlo como una "amenaza". "Nos amenazan a que nos callemos la boca, nos dicen que si nosotros seguimos con la denuncia nos van a caer con todo el poder sindical. O sea yo me tengo que callar la boca para no ensuciar al sistema de pedófilos que tienen, estamos en el suelo y nos siguen dando en el suelo pero yo voy a ir hasta las últimas consecuencias", concluyó.