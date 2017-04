A su favor, tendrá la ventaja mínima obtenida como local pero al mismo tiempo irá a Cipolletti sin uno de sus jugadores clave en todo el torneo: Lucas Reynoso, expulsado en el partido el último fin de semana.

“La expulsión de Reynoso es una lástima, me parece que no era para roja, en una jugada en la que no lo ve al rival. Es una baja que nos perjudica bastante pero esperamos poder reemplazarlo”, consideró el entrenador Gabriel Lineares sobre la ausencia de una de sus figuras.

¿Cómo se imagina el partido de vuelta? “Me parece que va a ser un partido bastante parecido. A esta altura ya dejan de ser partidos vistosos, hay mucho en riesgo y hay cierta tendencia de protegerse sacándose la pelota de encima. El tema de la fricción, los centros y remates de larga distancia van a ser una tendencia”, especuló el DT, tomando como referencia el 1-0 de la ida.

Además, Lineares también analizó el andar del equipo en el partido en casa y reconoció que deberán mejorar algunas cosas para cerrar la serie en Cipolletti. “Claramente no jugamos bien. Nos costó tener la posesión y la manejaron ellos aunque no nos crearon muchas situaciones. Ante un mal partido, defenderse bien y obtener un resultado a favor hablan bien del equipo”, sintetizó el DT.

“La serie está abierta, todavía no está nada dicho. Ojalá podamos hacer nuestro juego en la cancha de ellos. Nos llevamos el primer chico y eso es importante”.Nicolás Torres. Capitán de Pacífico

Los reemplazos

La buena noticia para el Decano es que posiblemente Santiago Marín esté entre los convocados ya recuperado de una molestia que lo privó de estar en la ida. Por otro lado, Nelson Schonberger tiene un esguince leve en el tobillo izquierdo y hay chances de que vuelva a estar en el arco.

En el entrenamiento de hoy, el DT dará mayores precisiones acerca del equipo que puede estar en el predio cipoleño.