Con el corazón partido por Argentina y Francia

Jérôme Sassiat nació en Normandía y hace más de una década que vive en la región. Actualmente se encuentra en Cipolletti. “Esta es la tercera vez que vivo un Mundial fuera de Francia. Tuve que arrancar de cero, ya que dejé mi empresa a cargo de mi hija en Francia. Tengo el título de administrador de empresas”, aclara Sassiat, quien trabaja por la mañana dando clases de francés en Cipolletti y por la tarde es cónsul honorario del país europeo en Neuquén.

Conoció a su señora, Marcela Sosa (abogada), en Neuquén, a pesar de que ella es de General Roca. “Por ella me quedé acá”, asegura. Marcela cuenta: “Fuimos novios a la distancia. Vivimos en Francia y hace 13 años que decidimos instalarnos en el Valle”.

Con relación a la lejanía con su país de origen y a lo que significa vivir una Copa del Mundo apartado de sus compatriotas, Jérôme afirma: “No me siento tan lejos. Cada 6 meses vuelvo a mi país. El ánimo aquí en un Mundial es distinto al del francés”. Y agrega sobre el fanatismo de los argentinos por el deporte de la redonda: “En Francia se puede encontrar la pasión por el fútbol, pero los argentinos son más exagerados”.

"Yo tengo mi corazón dividido. Hubiera preferido enfrentar a la Argentina más adelante. No me causa gracia que alguno quede eliminado tan pronto".Jérôme Sassiat. Francés radicado en el Valle "Francia es como mi segundo equipo, pero no quiero que ganen. Si llega a pasar eso, va a ser terrible el ambiente en casa. Que ni se le ocurra gastarme...".Marcela Sosa. La valletana, ante un partido muy especial

En tanto, Cheli, como la apoda él, subraya lo difícil que es vivir un Mundial con alguien con menos entusiasmo. “Es un gran compañero a pesar de no tener la misma pasión. Si llegan a ganar, va a ser terrible el ambiente en casa (su hogar funciona como sede del Cónsul de Francia)”. Y advierte, sonriente, a su pareja: “Que no se le ocurra gastarme. Conmigo no se jode con eso”.

Sobre el partido de mañana tiene sentimientos encontrados el nacido en la tierra de los quesos y los vinos. “Yo tengo mi corazón dividido. Voy a ganar de todas formas”, destaca él con simpatía y un guiño de ojos. Por su parte, Marcela asegura: “Francia es como mi segundo país, pero no quiero que ganen”.

Jérôme admite: “Hubiera preferido medirnos más adelante. No me causa gracia que alguno quede eliminado tan pronto”. Y acota que sus alumnos le estuvieron preguntando mucho por el partido. “No voy a perder a mis amigos por fútbol”, avisa.

Messi es el jugador al que todas las selecciones querrían tener, pero Jérôme destaca también a otro emblema albiceleste: “Mascherano tiene gran valor”. Marcela, si tuviera que elegir a un futbolista de Les Bleus, se inclina por el atacante del Atlético Madrid. “Me gusta Griezmann y me llamó la atención durante este mundial Mbappé. Pero me cae simpático Antoine”. Un poco de amor francés... ¡pero que gane Argentina!.

13 años llevan juntos en el Valle.

También vivieron un tiempo en Francia, tras conocerse en Neuquén. “No me siento tan lejos, trato de viajar seguido a mi país”, contó el hombre.