Con el cuento del remate de la Aduana lo estafaron en $700 mil

El 26 de julio radicó la denuncia y allí detalló que el camión se lo ofrecieron a 1.2 millones de pesos por lo que entregó 700 mil pesos y el resto lo iba a pagar en cuotas. El camión tenía un valor real de más de 3 millones de pesos.

Todo comenzó cuando el hombre unos días antes buscaba en el portal de compra venta OLX un camión para poner a trabajar.

Fue ahí que encontró, acá mismo en Neuquén, un vendedor que ofrecía unos precios muy tentadores, tal es así que el hombre mordió el anzuelo y llamó.

El supuesto vendedor le explicó que ofrecía esos precios porque tenía un contacto dentro de la Aduana y que sacaba los vehículos en los remates a precio base.

allanamiento remate aduana cuento del tio 01.jpg

Tan bien armada tenía la maniobra que lo citó en el barrio La Sirena, la puerta de la Aduana, y de ahí acudieron a una casa que estaba justo al lado. Adentro, un cómplice lo esperaba vistiendo una camisa y un barbijo con el logo de la AFIP.

El comprador terminó de entrar en la maniobra en cuestión de minutos y cuando lo tuvieron todo charlado le pidieron un adelantó. Fue ahí que entregó los 700 mil pesos y le prometieron que en una semana la llamaban para darle el camión para inscribirlo.

allanamiento remate aduana cuento del tio 05.jpg

La semana pasó y al no tener novedades llamó al vendedor y el teléfono ya no existía, por lo que fue hasta la casa donde se había realizado la reunión y encontró al cómplice que le dijo que él no tenía nada que ver que solo le hacía el pie para ganar el remate.

Delitos Económicos, fiel a su estilo, se puso en contacto con el fiscal de Asignación de casos, Diego Azcarate, y así comenzaron a avanzar en la investigación.

Durante dos semanas reunieron distintos elementos de prueba como cámaras de seguridad, cruces de llamadas, contactos en redes sociales y muchas horas de trabajo de campo lo que permitió no solo verificar el domicilio lindante a la Aduana sino la casa del cerebro de la maniobra que vive en el barrio Z1.

allanamiento remate aduana cuento del tio 02.jpg

Así fue que se logró allanar hoy a la mañana y demorar a una pareja en el Z1 y al cómplice al lado de la Aduana. Además secuestraron una importante cantidad de celulares, chips, 30 mil pesos en efectivo y una camioneta Ecosport y dos televisores que habrían sido comprados con el dinero obtenido fruto de la estafa.

Para concretar el procedimiento, Delitos Económicos contó con el apoyo de la Despo y del departamento de Delitos de la Policía.