Con quién y a dónde se fue de vacaciones Ángel de Brito

La llegada de Marcelo Tinelli como gerente artístico de América TV obligó a Ángel de Brito a cambiar lo que tenía planificado para el resto del año. El conductor de LAM había previsto realizar un importante viaje dentro de unos meses, algo que no va a poder hacer por las nuevas obligaciones laborales que surgieron con los cambios en el canal.

Las vacaciones de Ángel de Brito.jpg Ángel de Brito en la cima del Cerro Catedral, en Bariloche.

Fiel a su costumbre, Ángel no compartió fotos de su pareja, aunque sí se pudo vislumbrar que lo acompaña en este viaje por una historia de Instagram en la que mostró la sombra de dos siluetas a la vera de un camino donde pararon a sacar fotos del paisaje.

En más de una oportunidad sus seguidores de Instagram le preguntaron a través de su habitual intercambio de preguntas y respuestas con el público por qué nunca sube fotos con su pareja y él respondió "no le gusta y lo respeto", además de aclarar que su trabajo está en la televisión pero no forma parte de la farándula, por eso no muestra su vida privada.

Con este viaje el periodista busca recargar energías para un año que se vislumbra intenso, ya que Tinelli quiere que Ángel forme parte del jurado del Bailando y el periodista aceptó a pesar de que había asegurado que no volvería a ocupar ese rol porque era una etapa terminada. Y, por si fuera poco, también adelantó que "se viene mi programa de viajes, ya empecé a trabajar en eso". Mientras lo va armando, disfruta de una vacaciones en el sur.

´Las vacaciones de Ángel de Brito.jpg El conductor de LAM se tomó unos días de descanso en la Patagonia.