Con Separadas, el debate por el aborto llegó al prime time

Sin abandonar los clichés y replicando la fórmula de Las Estrellas (otro éxito de Pol-Ka), la producción intenta visibilizar mujeres distintas, con diferentes elecciones sexuales, que pueden luchar contra las adversidades.

A todo eso, ahora se le sumó el debate sobre el aborto que desde hace dos años polarizó a la Argentina y que promete volver a ser tratado en el Congreso de la Nación.

En el capítulo de este martes, algunos de los personajes de Separadas mostraron sus posturas en torno a la interrupción legal del embarazo, Luego de que Iné (Calvo) le contara a sus amigas que tenía un atraso de quince días, por lo cual podría estar esperando un hijo de su ex novio, Julián.

“No voy a gastar plata en un test porque sé que no estoy”, dijo aún con dudas Inés, antes de contar tomaba pastillas anticonceptivas. “Lo que tal vez me pasó de olvidarme alguna vez”, agregó. Sin embargo, cuando sus amigas le preguntaron qué iba a hacer si estaba embarazada, setenció: "Si estoy embarazada lo voy a tener, no cabe otra posibilidad”.

SEPARADAS.jpg Con las historias de Inés y Luján, Separadas se hace eco del debate sobre la maternidad y el aborto.

“Bueno, pero sí cabe la posibilidad de tener un hijo que no querés y arruinarte la vida”, sumó Paula (Zylberberg), a lo que Inés le retrucó preguntándole si ella se había arruinado la vida con Roma, su hija. “Hoy es lo que más amo en toda mi vida, pero en ese momento fue muy duro, era muy chica, no tenía un peso, no tenía a nadie”, confesó.

Por otro lado Luján (Kloosterboer) le contó a Martina (Cid) que tiene óvulos congelados. “Hace un año quedé embarazada de Fausto, él me dijo que lo quería tener, que se quería hacer cargo y no me animé”, reveló a su vez.

Ambos temas quedaron abiertos y seguramente tendrán su continuidad en los próximos capítulos con más reflexiones.

No es la primera vez que el debate por el aborto ocupa espacio en las tiras del prime time. El año pasado en ATAV, cuando Anna, el personaje de Candela Vetrano, quedó embarazada, se deslizó la posibilidad de no tenerlo, pero finalmente tuvo a su hijo.

A su vez, en el 2018, en pleno debate en el Congreso por la interrupción legal y voluntaria del embarazo, la novela de Underground 100 días para enamorarse tocó el tema un poco más en profundidad. Charo, novia de Rodrigo (el hijo de Carla Peterson) quedó embarazada y decidió no tenerlo. En ese momento, los adolescentes tuvieron una charla con sus padres sobre la importancia de hablar y pedir ayuda.

