Antonella Ferrari, la actriz que interpreta a Charo, sin sentirse preparada para ser madre a los 18 años asistió a un departamento en el microcentro para realizarse un aborto y posteriormente comenzó a sufrir las consecuencias. Primero fue una hemorragia interna, por lo que su madre (Leonor Balcarce), sin saber qué le había ocurrido, la interna en un hospital para que se recupere.

El tema siguió y en varias escenas se habló sobre el aborto, aunque ningún personaje se expresó a favor ni en contra de la cuestión en si. Sin embargo, los personajes de Juan (Maite Lanata) y Antonia (Nancy Dupláa) afirman que “Charo tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo“.

Cuando Rodrigo va a visitar a Charo, ella le relata el horrible momento que vivió: “No sé qué estaba pensando, fui a un lugar cualquiera, no sé qué tenía en la cabeza. Me trataron como a un perro, pensé que me iba a morir”.

Muchos de los seguidores de la tira de Telefe comenzaron a debatir en las redes sociales sobre el eje central del episodio.

Embed 100 días para enamorarse trato la violencia, trato la homosexualidad, el cambio de genero, el bullying, ahora el aborto, ojala todos la miren porque es hermosa — valen♀ (@ValFabrizioA) 16 de octubre de 2018

Embed Los ProVida viendo que en 100 días para enamorarse se practicaron un aborto pic.twitter.com/RvftaFEukr — Juanqui (@juanquiniones) 16 de octubre de 2018

Embed 100 días para enamorarse tiene más educación sexual que un colegio — Daira (@dairablanc) 16 de octubre de 2018

