La entrega de los Globos de Oro dejó decenas de postales de los grandes ganadores de la noche, pero lo más trascendente fue el discurso de Meryl Streep. Sin nombrarlo abiertamente, tildó de discriminador al electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y además se mostró a favor de los inmigrantes.

La actriz –que estaba nominada en categoría de comedia o musical por su interpretación en Florence Foster Jenkins, premio que se llevó Emma Stone por La La Land– subió al escenario para recibir el premio Cecil B. DeMille a la trayectoria y aprovechó la oportunidad para pronunciarse en contra del magnate.

Primero, recordó cuando en medio de la campaña electoral Trump se burló de la discapacidad del periodista Serge Kovaleski del New York Times, un episodio que fue repudiado en su momento. “La persona que pedía sentarse en el puesto más respetado de nuestro país se burló de una discapacidad... Como que se me rompió el corazón cuando vi eso y todavía no puedo sacármelo de la cabeza, porque no fue en una película, fue en la vida real”, expresó.

De la misma forma, defendió a los inmigrantes que Donald quiere deportar de Norteamérica y aseguró que Hollywood está conformado por personas de distintos puntos del planeta. “Hollywood está lleno de extranjeros, de forasteros. El único trabajo de un actor es sacar a la luz la vida de personas diferentes. Si los echamos a todos no tendremos más nada que ver que fútbol americano y artes marciales, que no son artes”, finalizó la actriz ante una ovación.

Lejos de quedarse al margen, Donald Trump utilizó Twitter para hacer su descargo y aseguró que Streep es una “lacaya” de Hillary Clinton. “Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce pero me atacó. Ella es una lacaya de Hillary Clinton, quien perdió a lo grande”, lanzó el magnate, y aclaró sobre lo ocurrido con el periodista discapacitado: “Nunca me burlé de un periodista con discapacidad, sino que lo mostré ‘arrastrándose’ porque cambió totalmente una historia de 16 años de antigüedad con el objetivo de hacerme quedar mal”.