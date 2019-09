A raíz de los fueres comentarios, Demaria hizo un descargo en su Instagram y, de alguna manera, apuntó contra la actriz. “A todos los que tan amablemente me están agrediendo por redes les pido por favor que dejen de hacerlo. Ayer (por el viernes) fui a poner música en la fiesta de ATAV! La China es la mujer de Benjamín, a quien quiero mucho y tengo una relación muy cordial... Ella subió a la cabina y pidió una foto. ¿Qué hago, la empujo de la cabina? Déjense de joder por favor! A mi con agresiones NO! Mi relación con Carolina va más allá! Y en todo caso con quien debo hablar es con ella”, compartió, y agregó: “Nunca pude imaginar que La China iba a poner esa foto! No soy su amiga! Y si fue para molestar a mi amiga habla mal de ella! Ya le mande un mensaje pidiendo que POR FAVOR SAQUE LA FOTO”.

Ante esa respuesta, La China mostró las garras. “A Puli Demaria se la llamó desde @Azareseventos, para ser parte de la fiesta de ATAV. Vinieron con la mejor por canje, a cambio de alguna storie y/o mención. El fotógrafo de la fiesta nos pidió una foto para luego subir, ya que yo comencé con la organización de la fiesta junto a Vanesa Bafaro (encargada de prensa de El Trece y Pol-ka)... Si te trae problemas con el público no tengas buena onda en la vida real conmigo. La vida no es una red social”.

China-Suárez-y-Puli-Demaría-2.jpg

