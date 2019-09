La venganza del Chato que indignó a Lourdes

Pase de factura

En la noche del viernes mientras la rubia y Rodrigo Noya bailaban al ritmo de “Scream & Shout”, Prada apareció en la performance y recibió un tremendo lengüetazo de Bianca. Lourdes Sánchez vio todo por televisión y se despachó en las redes.

Lourdes Sánchez on Twitter No daba... — Lourdes Sánchez (@lourdesanchezok) August 31, 2019

“Qué asco. No daba”, disparó molesta la panelista. Luego en diálogo con el portal Ciudad, Lourdes no ocultó su molestia. “Él (por el Chato) me había adelantado de que iba a pasar eso, pero no sabía que le chupaba el cuello con la lengua. Me pareció fuerte e innecesario, una provocación al pedo, porque no le sumó a la coreografía. Si tuvo repercusión, más que nada porque saben que a mí me molesta. Pero fue innecesario. A diferencia del beso con Fede, que estaba justificado porque la letra lo decía y avisamos a nuestras respectivas parejas”, explicó la bailarina.

Y luego remató sin ocultar su enojo: “Esto fue por el beso con Fede, quisieron seguir jugando con eso. La diferencia es que nosotros avisamos. Acá, yo no sabía”.

