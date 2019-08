Maluma y Ricky Martin estrenaron "No se me quita"

11:11es el nuevo disco de Maluma, donde se puede encontrar la canción junto al portorriqueño

Una más

Esta es la segunda producción en conjunto del colombiano y el puertorriqueño. Anteriormente, los artistas lanzaron el tema “Vente pa’ca”, cuyo videoclip ha obtenido más de 1.5 mil millones de reproducciones.

“No se me quita” es uno de los 16 temas que conforman el último álbum del colombiano 11:11, del que también han formado parte otros artistas como Nicky Jam, Ozuna o Madonna.

Salta al cine

Por otro lado, Maluma se prepara para desembarcar en el mundo del cine con Marry Me, la comedia romántica de Kat Coiro que tiene como figuras excluyentes a Jennifer Lopez y al reconocido actor y guionista Owen Wilson.

Maluma interpretará al prometido del personaje de Lopez, un mujeriego que la engaña con su asistente cuando están a punto de casarse. Marry Me está basada en una novela gráfica de Bobby Crosby.

Maluma - No Se Me Quita (Official Video) ft. Ricky Martin