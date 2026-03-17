El comentario de Jimena Barón que emocionó a un cantante de "Es mi sueño"

La última edición del programa Es mi sueño , que se emite por la pantalla de El Trece , trajo una cuota de alegría pero también emoción por parte del joven participante Gabriel Lobo , de tan solo 20 años, que con su canto conmovió a todos los presentes, principalmente a la jurado Jimena Barón.

Rápidamente logró generar felicidad en quienes lo escuchaban en le programa por la elección de la canción "Te vas", a la cual interpretó con firmeza pero también con la prolijidad de un cantante de alto vuelo. Sin embargo, más allá de la alegría generó una fuerte emoción con una triste historia que le tocó atravesar hace semanas.

“Soy una persona sencilla que humildemente viene a cantarles un poquito, a traer un poquito de cumbia para que bailen todos ustedes” , dijo con cierta timidez por el momento que le tocó atravesar. Luego de sus dichos, recibió elogios por parte del jurado.

Gabriel Es mi sueño

Fue Joaquín Levinton uno de los jurados que se rindieron ante el cantante: “Nos acaba de sorprender a todos. Enhorabuena. Entró así supertímidito y tal. Pegaste temazo, afinadito perfecto, la fiesta, nos hiciste bailar a todos. Gracias, amigo”.

Por otra parte, Carlos Baute le fue claro: "Me encantó. Espectacular. Dedícate a esto", soltó. Sin embargo fue Jimena Barón quien lanzó un análisis conmovedor: “20 años tiene Gabi. O sea, de verdad, dijiste: ‘Aunque no lo parezca’. No, mi amor, parece que naciste con un micrófono en la mano en la clínica. Tenés un oficio enorme. Es una cosa como si vinieras de un show y te fueras a hacer otro show. Sos un genio, la pasé genial y es muy placentero escucharte, verte, todo. Sos perfecto”,

Pero fue Guido Kaczcka, conductor del programa, quien cambió la sintonía del programa al revelar una frase que había escuchado de la familia del participante: “Canta como el abuelo”. Ante esta revelación dieron a conocer que el abuelo de Gabriel falleció el 20 de febrero. Un homenaje para una persona importante en su vida.