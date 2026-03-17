Tini Stoessel prepara un lanzamiento con mega figuras

La cantante grabó un nuevo videoclip con grandes figuras del espectáculo y el mundo del fútbol. Cuándo saldrá a la luz.

Tini Stoessel tiene en sus manos un proyecto que de publicarse en los próximos meses dará que hablar por la participación de megafiguras. Se trata de una inesperada combinación de figuras del espectáculo, la música y el fútbol que despierta una gran expectativa en los fanáticos.

El anuncio lo hizo Ángel de Brito en LAM (América) y el anticipo revolucionó las redes sociales. Todo comenzó cuando el conductor mencionó una lista de nombres que llamó la atención. “Número uno, Leo Messi ”, dijo, generando gritos en el estudio. Luego, continuo con el segundo: “ Rodrigo de Paul” .

Sin embargo, la lista no termina ahí. Minutos después, De Brito mencionó: “Número tres, Tini Stoessel ” y la bomba llegaría luego cuando el periodista completó el cuarteto: “Y número cuatro, Susana Giménez ”.

El periodista explicó que todos ellos forman parte de un mismo proyecto artístico que se está desarrollando en Miami. “Los cuatro juntos. Están ahora juntos. Recién hablé”, reveló el conductor.

Luego, confirmó que “este martes y miércoles” harán juntos el nuevo videoclip de Tini Stoessel. La canción aun no fue presentada oficialmente y sin dudas será una verdadera revolución en las redes sociales y en el mundo. Por el momento, se desconoce la fecha de lanzamiento.