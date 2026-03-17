Alberto Cormillot reveló su carta de seducción y se hizo viral

El médico especializado en nutrición no anduvo con rodeos en Cuestión de Peso y reveló cómo actuaba para seducir en su juventud.

Alberto Cormillot hizo estallar de risa a los presentes en el programa Cuestión de Peso al ser indagado por el conductor del programa Mario Massaccesi debido a que lo notó distraído en el programa. Sin timidez ni temor, el médico especializado en nutrición respondió con picardía y dejó en claro cuál era su arma de seducción durante su juventud.

“Yo escuchaba muchos lentos, esa era mi carta principal para seducir ”, reveló durante el programa ante la atención de los participantes del programa. Rápidamente sonó en el estudio la canción "Bésame mucho" y el médico la cantó con sentimiento.

Ante esta situació Sergio Verón lo definió: “Él es besador, definitivamente”. Por su parte, Massacchesi dijo: “No sos ningún lenteja”.

Cormillot arma de seducción

Sin pelos en la lengua, Cormillot respondió: “¿Y qué vas a esperar? Es lo único que se puede hacer", y afirmó que en Bariloche "solo se escuchaba lento".

En ese contexto el conductor recordó una frase de Alberto: “Voy a tener sexo hasta los 85”, lo que generó risas pero una particular revelación de Estefanía Pasquini, su pareja: “No, no. No se jubiló de eso”.

Mario, entre risas y aplausos del estudio, cerró el tema: “Alberto, nos mentiste a todos en la cara”.