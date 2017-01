Con un decreto, Peressini cierra la terminal de micros

GEORGINA GONZÁLES

gonzalesg@lmneuquen.com.ar

NEUQUÉN

Tras meses de quejas de empleados y usuarios por el mal estado de la terminal de ómnibus de Plottier, el intendente Andrés Peressini emitió un decreto por el cual definió su cierre total, a partir del 20 de enero, durante dos meses para realizar reparaciones. Los concesionarios de las empresas de transporte están preocupados por la pérdida de sus puestos de trabajo.

En el decreto el jefe comunal explicó que tomó esta decisión luego de recibir los informes de la Dirección de Transporte y las áreas de Comercio y Obras Públicas, por lo que se concluyó que “el estado de deterioro es insostenible”. Además, justificó su decisión en que su administración solicitó al Concejo Deliberante la autorización para concesionar la terminal y ese cuerpo no lo trató.

Enero es uno de los meses más esperados para aumentar las ventas de pasajes de larga distancia. Con todas las expectativas en mejorar su recaudación, las empresas concesionarias que trabajan en la terminal recibieron la noticia mediante una nota sobre el cierre de las instalaciones.

Ayer por la mañana, los trabajadores estaban consternados por la noticia y preocupados ante la pérdida de sus trabajos. Los comerciantes se reunieron para analizar la posibilidad de presentar un pedido de prórroga por lo menos hasta fin de mes.

Roberto Brito tiene un punto de venta de varias empresas de transporte hace 16 años en la terminal. “Si el Municipio quiere hacer las refacciones necesarias no estaría mal, pero no sabemos si va a arreglar algo o es una excusa para sacarnos, ya que quieren privatizar”, comentó. Calculó que unas 25 personas se quedarían sin trabajo, por lo menos durante dos meses, entre empleados y franqueros.

Roxana Esposito, concesionaria de Vía Bariloche, sostuvo “no es una solución. ¿Quién me va a pagar a mí estos dos meses? Yo trabajo a comisión; si no vendo, no gano. El intendente quiere que nos llevemos todo, cómo hacemos con los pasajes vendidos”, se preguntó.

Perjuicios

Empleados temen por sus trabajos

Tanto la empresa Ko Ko, que une Senillosa con Neuquén, como Autobuses Santa Fe, que llega hasta Neuquén, tienen sus puntos de recargas en la terminal, por lo que aún no se sabe dónde podrán recargar sus tarjetas los vecinos de Plottier.

Durante la tarde de ayer, los empleados de ambas empresas también temían por sus puestos de trabajo, aunque les dijeron que los reubicarían en otro lugar.

Con los tiempos ajustados a lo que dice el decreto, la terminal de ómnibus de Plottier reabriría sus puertas el 21 de marzo próximo, por lo que podría surgir otro problema: se estaría pasando el momento donde los usuarios tramitan sus boletos escolares.