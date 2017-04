Confesó que se prostituía y la echan de la TV

Tras su revelación, el programa también fue cancelado debido a los reclamos del público. “Aunque su programa era de entretenimiento y no tenía la intención de ofender o humillar a nadie, la dirección decidió cancelar su emisión”, indicaron desde el popular canal Pink. Pese a las críticas y a que el comercio sexual es ilegal en su país, Nurkic no se mostró arrepentida de sus declaraciones. “La prostitución es como cualquier otro trabajo. No veo nada malo en ello. Tengo que vender mi cuerpo para sobrevivir”, señaló la joven. Por otro lado, dijo que no creía que la arrestaran porque su novio era influyente: “No tengo miedo de ir a la cárcel. Tengo un novio que es político y no permitirá que me detengan”.