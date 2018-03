"El análisis por hantavirus dio positivo. Dos meses atrás, el joven estuvo haciendo tareas rurales en El Bolsón, que es una zona de riesgo", aseguró Néstor Sáenz. jefe de la Zona Sanitaria IV de la provincia en diálogo con LM Neuquén.

El hombre de 32 años murió el 15 de marzo en el hospital Ramón Carrillo. Unas semanas atrás había hecho consultas por un cuadro con características similares a una gripe.

cristian vera hantavirus

"En este caso, si bien este chico empezó con algunos síntomas, no estaban claros y cuando hizo la consulta ya tenía un deterioro importante y evolucionó rápidamente mal", detalló Saenz.

Pasaron algunos días y Vera ingresó al hospital nuevamente la madrugada del 15 de marzo con un cuadro de más fiebre y dificultad para respirar.

Lo empezaron a controlar pero tenía insuficiencia respiratoria, por lo que fue intubado, pero la situación no se revirtió. Vera tuvo un paro y murió. "Quemó etapas rápidamente, en cuestión de cinco horas falleció", aseguró Sáenz.

raton hantavirus

Recomendaciones

- No hay que convivir con los roedores. El ser humano genera basura y eso es comida para los roedores.

- Hay que tomar precauciones cuando se hace desmalezamiento sin barbijo o se ingresa a galpones o lugares cerrados sin ventilarlos.

- No hay que combatir los roedores con trampas.

- Los turistas no deben acampar en lugares que no están habilitados o caminar por lugares que no siguen la senda marcada.

LEÉ MÁS

Investigan la muerte de un joven por hantavirus en San Martín de los Andes