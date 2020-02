Confirmó a Luli Salazar y al Negro Oro en la mesa

El clima de la entrevista se volvió tenso cuando Yanina Latorre intervino y le preguntó si Luciana iba a cumplir el mismo rol que Virginia, al que definió de “florero”. “Pará, pará, pará... No digas algo feo –le pidió Sofovich–. Virginia no se quejó. ¿Cómo vas a decir eso? Virginia se ganó su lugar… Este es un problema económico, vos estás diciendo guarangadas. Se está desvirtuando esto, Ángel. Yo no estoy para comerme estos monstruitos”.