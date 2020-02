Conmoción: asesinaron al rapero Pop Smoke en su casa

Según precisó el portal TZM, La joven promesa del rap estaba en su casa en Los Ángeles, alrededor de las 4:30 de la madrugada, cuando dos hombres en sudaderas y máscaras irrumpieron en el lugar. Ambos realizaron múltiples disparos, hiriendo de gravedad a Pop Somke. Posteriormente, los dos fueron vistos huyendo a pie. De momento aún no han sido detenidos ni identificados.

Una de las hipótesis barajadas por las autoridades es la del robo, aunque no hay confirmación oficial al respecto.

El asesinato de Pop Smoke se une a la interminable lista de muertes prematuras por violencia que han ensombrecido la historia del rap estadounidense, que perdió en los dos últimos dos años por este motivo a artistas como Nipsey Hussle, XXXTentacion y Jimmy Wopo.

Pop Smoke había publicado su primer disco el pasado mes de julio. En ese álbum se encuentra la canción Welcome to the party que lo llevó al estrellato. A pesar de llevar solo dos años de carrera ya había llegado a colaborar con sus compañeros de profesión Nicki Minaj y Skepta.

En una entrevista con la revista XXL publicada el 7 de febrero, Pop Smoke afirmó que que cuando un niño afroamericano crece en un gueto en Estados Unidos solo tiene tres opciones: jugar a baloncesto, rapear o vender drogas. "Hice las tres y era bueno en todas ellas. Lo de rapear es solo otro paso en mi vida. No hay modo de saber que haré después de esto", aseguró.

Reconocidas figuras del mundo del rap como Curtis James Jackson III, conocido como 50cent, manifestaron su dolor en Twitter por el asesinato de su colega. "Descanse en paz mi hombre Pop Smoke, sin compasión para los ganadores. Que dios lo bengida", Curtis James Jackson III.

"La Biblia nos dice que los celos son tan crueles como la tumba. Increíble. Descansa en paz, Pop", escribió, por su parte, Nicki Minaj.

LEÉ MÁS

Conmoción en EE.UU.: asesinaron a tiros a los raperos XXXTentacion y Jimmy Wopo