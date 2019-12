Conmoción por la muerte de Marie Fredriksson, la cantante de Roxette

"Todo mi amor por ti y tu familia. Las cosas nunca serán iguales", escribió Per Gessle, su compañero de Roxette.

La artista luchaba hace varios meses contra el cáncer. Marie estaba casada con Mikael Bolyos. La pareja tuvo dos hijos.

La vocalista y compositora enfermó gravemente a principios de la década de 2000. Ella misma contó que el infierno comenzó cuando empezó a olvidar las letras de sus propias canciones, hasta que una mañana se desmayó en su casa. Cuando se despertó estaba en un hospital y le dieron la dura noticia: Tenía un tumor cerebral maligno. En ese momento, le dieron una vida de aproximadamente un año, pero luchó contra todo pronóstico.

Tuvo que enfrentarse a una gran dosis de medicamentos, sesiones de radioterapia, complejas operaciones. Pero, a pesar de la supervivencia que experimentó, las secuelas en su cuerpo eran evidentes. Experimentó, en estos 17 años, problemas en el ojo derecho, auditivos, motores, de orientación y memoria.

Roxette se formó en 1986 y su último concierto fue en 2016. Son conocidos por clásicos como "It must have been love", "The Look", "Joyride", "Dangerous", "Spending my time" y "Listen to your heart", entre otros.

Encabezaron la cartelera estadounidense cuatro veces y tuvieron un total de 19 canciones en la lista de los 40 principales del Reino Unido.

Revolucionaron por primera vez la Argentina en 1992, cuando se presentaron en el estadio de Vélez Sársfield, en el marco de su tour mundial Joyride.

La segunda visita al pais fue en 1995 en Ferro Carril Oeste, para la promoción de su disco Crash, Boom, Bang.

Tras 16 años, Marie Fredriksson y Per Gessle volvieron en 2011 para presentar la placa Charm School, con dos fechas en el Luna Park y una en el Orfeo Superdomo de Córdoba.

Esta mañana Roxette y el nombre de la cantante se convirtieron en tendencia en Twitter con numerosos mensajes de dolor y recuerdos.

GaloRoldos Arosemena on Twitter Con ella se muere un poco de mi juventud.



Descansa en paz Marie Fredriksson (Suecia, 1958 - 2019)



Roxette - It must have been love (live in Barcelona, 2001) pic.twitter.com/izReEsqYA6 — GaloRoldos Arosemena (@GaloRol2) December 10, 2019

sofia #estorecienempieza on Twitter Q tristeza q en paz descanses ROXETTE pic.twitter.com/Fll8gn3w4m — sofia #estorecienempieza (@SofiE02581769) December 10, 2019

Alfonso Arranz Lago on Twitter Bella por dentro y por fuera....tantos temas maravillosos que pasarán a la historia. Una valiente, una luchadora... Gracias por tanto Marie Fredriksson. Roxette :( pic.twitter.com/whBQhhEHgq — Alfonso Arranz Lago (@Alfon_Arranz) December 10, 2019

aaia on Twitter mi primer poster fue de Roxette pic.twitter.com/AUU3v7Vskh — aaia (@viejapirata) December 10, 2019

Raimundo Encina on Twitter El verdadero fin de una era. Murió Marie Fredriksson, la cantante de Roxette pic.twitter.com/PprA0vg0p8 — Raimundo Encina (@raimundoencina) December 10, 2019

Nicolás de León on Twitter Estoy dolido, se fue Marie Fredriksson, líder de #Roxette.



Su música estará siempre entre nosotros y me quedo con su saludo a la salida del Velódromo. pic.twitter.com/31k9vC6Xzz — Nicolás de León (@salocinuy) December 10, 2019

Juan Dorrego on Twitter A los 61 años falleció la cantante de Roxette



Sin dudas, una de las mejores bandas de los 90

pic.twitter.com/D6p4Rjqpmy — Juan Dorrego (@dorrego_juan) December 10, 2019

PSOE on Twitter Tras 17 años de infatigable lucha contra el cáncer, nos ha dejado Marie Fredriksson, la voz femenina del dúo de pop, Roxette.



Hoy decimos adiós a una de las voces más míticas de los años 90.pic.twitter.com/lju7zt3H3S — PSOE (@PSOE) December 10, 2019

