Connie renunció sorpresivamente en noviembre pasado al ciclo de Telefe.

¿Se hace rogar?

Consultada por Ciudad, Ansaldi explicó: “Me ofrecieron quedar fija pero hoy en día no puedo. De hecho el sábado viajo a trabajar a Nueva York, Estados Unidos. Para mí es un placer estar en LAM porque me divierto, pero no puedo comprometerme ya que este año tomé la decisión de darle prioridad a otra parte de mi profesión. Estoy con mucho trabajo y viajes”. Luego, agregó con picardía: “De todos los programas que me pidieron ir al único que le dije que sí, y por tres días, fue a LAM, ja, ja. Ángel sabe que siempre puede contar conmigo porque es mi amigo”.