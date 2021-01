Connie ninguneó a Ana Rosenfeld porque no tiene matrícula

El fuerte comentario provocó las espontáneas risas de las angelitas, al tiempo que Rosenfeld respondió desde Estados Unidos vía Skype: "Sí, puedo. No necesariamente tengo que firmar. Mi estudio es muy grande. No tengo que firmar yo para que la demanda tenga que tener el brillo que debe tener".

"Dejate de joder"

"En la provincia y donde quieras sigo teniendo mi matrícula intacta", aclaró Rosenfeld. Y luego pasó a explicar: "Para decirle desquiciada tenés que tener una constancia que avale que esta mujer no está en su sano juicio ¡No se rían! Si se van a burlar me parece que no tiene ninguna lógica que sigamos hablando". Lejos de quedarse callada, Ansaldi arremetió: "Realmente no puedo entender cómo te prestás a semejante pelotudez… Estás perdiendo el tiempo con esta tipa que realmente lo único que hace e hizo desde que empezó en los medios es generar quilombo. Ana, dejate de joder. Hacé cosas productivas".