Conocé al ex Juve bicampeón de América que se acerca a Boca

Si bien ganó algunos títulos allí, nunca se afianzó como titular y pasó al Queens Park Rangers de la Premier League. Luego jugó en el Cagliari y el Olympique de Marsella hasta en el club turco. Este lunes, Mauricio Isla reiteró que desea “jugar en Boca” y luego retirarse en la Universidad de Chile.

“Hasta ahora no sé adonde voy a ir, tuve solo una conversación con Boca Juniors. Ellos me pidieron pero hasta ahora no sé nada. Me gustaría jugar en Boca y luego en la Universidad de Chile, es mi sueño y el de mi familia”, dijo Isla en una videoconferencia con chicos del club Cobreloa.

Allegados a la secretaría de fútbol "xeneize" dijeron que la semana pasada hubo un nuevo contacto entre Riquelme y el jugador chileno, y que "se está muy cerca de llegar a un arreglo con un contrato por dos años".

En esa posición de la cancha, el entrenador Miguel Russo tiene a Julio Buffarini como titular. En el plantel también está Leonardo Jara, que puede ser transferido ya que Racing tiene interés en sus servicios; y el juvenil Marcelo Weingandt, quien está cerca de ir a préstamo a Godoy Cruz.

