Conocé al pibe que debutó en Independiente y fue figura

El estudio para él no es algo menor. Por ello cursa quinto año en el Colegio San Martín. "Lástima que no me reconocieron los dos años que hice en La Plata, al llegar acá en lugar de empezar tercero, comencé segundo. Y después, por el tema del fútbol y la ayuda a mis viejos en el trabajo, repetí cuarto año. Ya me tendría que haber recibido pero lo voy a terminar", prometió en su charla con LMN.

El sueño de "vivir del fútbol y jugar en la A" sigue presente: "Fui a probarme a River, Racing, Lanús, tuve nuevos contactos con Estudiantes".

Sus padres tienen una pequeña empresa "de leña y carbón" y los ayuda con "el reparto en Plottier, en Neuquén". Se define como un delantero al que le gusta "tirarse atrás y jugar, aunque también la lucho con los centrales". Y espera que el primer gol en el Rojo "llegue pronto".

El arquero Ceferino Arregui lo elogió: "Un buen chico, con mucha proyección, nos va a dar mucho. Esperó su oportunidad, la supo aprovechar, fue la figura y se lo merece".

