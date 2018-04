Contó su calvario en Facebook tras denunciar a su ex 12 veces

El calvario de la madre comenzó hace poco más de un año, cuando su ex pareja agredió a su hijo de 14 años en la casa donde convivían en Zapala. “Se levantó y como vio que mi hijo estaba durmiendo la siesta, lo estranguló y le pegó con un palo en la cabeza sin motivos”, relató la mujer a LM Neuquén, quien tiene dos hijos, de 10 y 7 años, en común con el agresor.

Desde ese momento, el miedo con el que viven la mujer y sus hijos es constante. A pesar de haber radicado las denuncias correspondientes, ella sostiene que nadie controla las veces que su ex incumple las prohibiciones de acercamiento.

En una oportunidad, el hombre se acercó hasta la casa para llevar a los hijos luego de una visita. “Vino acá a las 5 de la mañana embriagado con los nenes a los gritos, insultándome, y yo no le quería abrir la puerta por cómo estaba”, contó la mujer y aclaró que luego le abrió para que sus hijos entraran.

Ya son 12 las denuncias que radicó tanto en la fiscalía como en la comisaría de Zapala. “Están esperando a que él les haga algo a mis hijos o a mí porque si no, no actúan”, lamentó sobre el accionar de la Justicia y la Policía.

Explicó que actualmente su ex tiene una prohibición de acercamiento por 60 días, pero que la hostiga constantemente por mensajes de texto: “Llegó a amenazarme de muerte, pero me dijeron que el mensaje no es una prueba y no tienen cómo investigar”.

Desesperada, sin saber a quién más recurrir, decidió publicarlo en un grupo de ventas de Facebook. Su posteo se viralizó y muchos vecinos se solidarizaron con su situación. “Esto no es vida para nosotros. Con mis hijos tenemos pánico todo el tiempo”, afirmó.

“Pido disculpas y me da vergüenza contar mi vida privada, pero estoy cansada! Mi ex agredió a mi hijo y lo estranguló, desde entonces llevó más de 10 denuncias por amenazas e incumplimiento de la orden judicial.Señora jueza, la Policía se ha portado excelente, pero no tiene más poder que Ud. No podemos estar presos de nuestra propia vida”. Publicación en Facebook. Madre de tres hijos de Zapala

Se cansó de no tener respuestas

14/2/17 Comenzaron las agresiones

Su ex estranguló a su hijo mayor de 14 años y lo golpeó con un palo cuando dormía la siesta.

17/1/18 Radicó la última denuncia

Fue por incumplir la orden de restricción de acercamiento.