"Cornuda Nº 1": La Tora reveló por qué le dicen así los Gran Hermano

La explosiva rubia, que fuera eliminada dos veces del exitoso reality conducido por Santiago del Moro , en la nota para LAM intentó minimizar los alcances del contundente apodo que le pusieron sus ex “hermanitos”, explicando que "es un chiste interno que tenemos, que decimos ‘qué cornudos que son’ y se desmadró todo. Todavía no tenemos dimensión de toda esta locura y un comentario mínimo genera un montón”.

La Tora explicó lo de "Cornuda N°1".mp4 La Tora Lucila Villar explicó por qué sus compañeros de Gran Hermano le dicen "Cornuda Nº 1":

Tal vez tomando conciencia de que sui justificación no dejaba muy en claro el tema, La Tora agregó: “Es un chiste que entendemos entre nosotros y a eso me refiero cuando digo que no tomamos dimensión, pero me da risa. Nuestra generación, por así decirlo, lo entendió más que otras personas”.

Para despejar toda clase de dudas, Lucila sostuvo que no la pone celosa que muchas mujeres le escriban por mensaje directo de Instagram a Nacho y lo fundamentó de manera categórica: “Con lo bueno que está, yo le escribiría. No hay nada que ocultar y estamos súper bien, gracias a Dios”. ¿Fin de la polémica, o habrá más capítulos de esta historia?