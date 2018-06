Coronados de gloria u olvidados

Una de las generaciones doradas del fútbol argentino, encabezada por el astro mundial, necesita levantar la copa. No es fácil, pero son capaces.

Es “la gloria o Devoto” y nuestros muchachos lo saben. Para el futbolero argentino, siempre tan exitista, no hay grises ni medias tintas. Es el Mundial que los lleva a la idolatría o el que puede distanciarlos más de la gente, que en algunos casos le reprocha a Jorge Sampaoli que no haya hecho una renovación más amplia. En ese contexto, el Mundial de Rusia aparece como la última gran oportunidad para la generación encabezada por el genial Lionel Messi, que ha estado a un paso de la gloria en varias ocasiones pero no pudo coronarlo con un título.