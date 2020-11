Coronavirus en El Gran Premio de la Cocina: Zampini, aislada tras el positivo de Marconi

"Estoy aislada y a la espera del resultado del hisopado correspondiente", precisó la anfitriona del reality culinario de El Trecev que fue noticia el fin de semana después de que el periodista Rodrigo Lussich asegurara que vive un incipiente romance con Federico Seeber, conductor de El Trece y TN.

"Me siento perfecta y sin ningún síntoma!!aclaró Zampini para llevar tranquilidad a sus seguidores.

https://twitter.com/ZampiniCarinaOk/status/1325811639690670080 Lamentablemente no voy a poder estar hoy en @LosAngeles_ok , nuestro compañero ,Juan Marconi dio positivo de COVID-19 , por lo que estoy aislada y a la espera del resultado del hisopado correspondiente, me siento perfecta y sin ningún síntoma!! ❤️❤️❤️ — Carina Zampini (@ZampiniCarinaOk) November 9, 2020

Por su parte, Marconi contó que el martes pasado se juntó a comer un asado con su grupo de amigos, pero cumpliendo con todos los protocolos: fue al aire libre y no eran más de 10 personas. Sin embargo, al día siguiente uno de ellos comenzó a presentar síntomas, se realizó un hisopado y dio positivo. “Después cayó otro y pensé ‘acá hay algo’. Así que avisé a la productora y no fui a grabar todo el resto de la semana por prevención”, contó el conductor que permaneció aislado en su domicilio a la espera del resultado de un primer test que le dio negativo.

https://twitter.com/marconijuan/status/1325845642971926530 Paso por aca para confirmar que soy Covid+. Hasta el momento sin síntomas. Un beso grande para todos. — Juan Marconi (@marconijuan) November 9, 2020

"Me quedé tranquilo, pero caían otros amigos", comentó Marconi para luego señalar que el domingo se realizó una nueva prueba que confirmó que había contraído la enfermedad.

“Caímos todos. Más allá de que estaba permitido lo que hicimos, soy un caso de que me contagié haciendo lo permitido. No hay que dejar de cuidarse”, remarco el conductor justificando su accionar.

Embed

Con respecto a las emisiones de El Gran Premio de la Cocina, Marconi explicó que hay programas grabados, y que él se va a reincorporar recién dentro de 10 días. De todas formas, tiene pensado hacerse un hisopado antes de retomar su actividad laboral.

“Lo que más me importa es que todos los que se vayan a hisopar no tengan COVID-19. Ya es una bendición no sentirse mal, pero hay una parte mental cuando uno piensa a quiénes vio. Por eso quiero dejar el mensaje de que no hay que dejar de cuidarse”, concluyó.