Coronavirus: el pedido de Fede Bal tras hablar con su médico

"Hay algo que quiero contarles y no es que estoy aburrido, no es ningún challenge", aclaró antes de contar: "Hace poquito hablé con mi médico de la clínica Fleni, donde voy a hacer mi tratamiento, y me comentó algo que está pasando que también es grave y está bueno poner luz en esto". "Con todo esto de la pandemia, del coronavirus, hubo muy pocas donaciones. Los bancos de sangres bajaron al 20% y las operaciones de cáncer, los tratamientos de quimioterapia necesitan de sangre", advirtió.

"Quedarte en tu casa es bueno, tenés que hacerlo, pero también tenés que donar sangre. No tengas miedo de contagiarte nada, llamá a los servicios de hemoterapia para seguir donando sangre porque hay pacientes que no pueden esperar", relcalcó.

Por otro lado, Bal compartió el clip de "Yo me quedo en casa”, canción creada por Enzo Iervasi para fomentar el cumplimiento de la cuarentena preventiva y obligatoria.

"Yo me quedo en casa. Vamos, niña, ponte de pie. Y chau presentismo, la cuarentenismo. Tengo que encontrar la forma de aplanar la curva corona. Tengo una solución: que cantes con el corazón. En este momento te pido, mi amor. Te pido, mi hermana y hermano del barrio. Quedate en tu casa, te pido mamá, quedate en tu casa, te pido papá. Yo me quedo en casa”, reza la letra de la canción, cuyo clip cuenta con la participación de varios famosos que se filmaron desde sus respectivos hogares.

