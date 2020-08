Coronavirus: Zulemita y Zulema Menem dieron positivo

La familia del ex presidente Carlos Saúl Menem se encuentra en estado de alerta dado que su hija Zulemita y ex esposa, Zulema Yoma, dieron positivo en coronavirus y están aisladas, aunque sin síntomas, pero con la preocupación propia y el alerta de haber podido contagiar al ex mandatario, que tiene muchos problemas de salud y es un paciente de alto riesgo.