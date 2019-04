picada.jpg

"Se burló de todos, no le importó nada. Encima, lo liberaron a la media hora y no sabemos dónde está. Es todo una vergüenza, acá hay una familia destrozada", dijeron los allegados de Córdoba a los medios.

"No tenemos ninguna orden de detención y encima en el transcurso de sábado y el domingo se estuvo burlando en las redes sociales, mandando audios que yo los tengo grabados", dijo un compañero de la víctima antes de mostrar frente a las cámaras la grabación en la que Córdoba señala: "Encima eran dos negritos cabeza, está todo bien fue un accidente". "Además pensaron que yo corría picadas y me acusaron de algo que yo no estaba haciendo", agregó.

Embed Atropelló y mató a un recolector de residuos, estuvo solo media hora detenido y se burló en las redes https://t.co/T15OSfESfI pic.twitter.com/A2nqJrOine — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 8 de abril de 2019

No obstante, un video muestra como la moto es embestida por el auto que venía en contramano a toda velocidad.

Según los testigos, el impacto fue tan fuerte que Carrizo salió despedido de la moto y cayó en la vereda golpeándose la cabeza. "Ella no murió pero tiene múltiples fracturas de fémur, de clavícula, costillas y tibia. Por todos lados está quebrada. Tal vez no vuelva a caminar, pero está viva", relató una amiga de la chica Crónica.