Coti y El Conejo, separados: la supuesta tercera en discordia

image.png

Por su parte, el cordobés aún no se pronunció al respecto. La última publicación que hizo en su Instagram fue una historia anunciando que estaba haciendo una transmisión en vivo en Twitch.

A modo de explicación, Estefi Berardi contó que "Alexis les mandaba mensaje a otras mujeres", según le informó la ex Gran Hermano, Daniela Celis.

De acuerdo con lo informado por la angelita, una de las últimas apariciones del cordobés en público habría generado las sospechas. “A él lo vieron en la Bresh solo y ya se habla de una bailarina que él tendría. Es una bailarina nueva que nunca se la vio en la pista”, reveló la panelista de LAM.

La terrible pelea de Coti con una panelista

Uno de los personajes más polémicos de la casa de Gran Hermano fue Coti Romero, quien ahora protagonizó un duro cruce de palabras con la periodista Cora Debarbieri en vivo en EAT, el programa que conduce Diego Ramos por la pantalla de América.

La ex hermanita fue invitada al show para contar un poco acerca de su futuro donde estará participando en el Bailando 2023 junto con Maxi Diorio que será su pareja de baile, mientras que su novio Alexis el Conejo Quiroga también estará, pero con otra pareja. En su pasó aprovechó para reclamarle a la panelista por un comentario anterior que no le gustó.

La periodista le consultó a Coti por la campaña mediática que están haciendo sus excompañeros de reality Juliana Díaz, Maxi Giudici y Juan Reverdito para que los convoquen al certamen que conduce Marcelo Tinelli, y que no fueron llamados originalmente por parte de la producción. De inmediato, la joven oriunda de Corrientes apuntó contra Cora, sin siquiera responder al respecto.

“Vos la otra vez dijiste que yo le había tirado mierda a Juliana. ¿Para qué me preguntas eso? Yo sé que ustedes son los que hacen las preguntas, pero quiero preguntarte algo: ¿Quiero saber si eso lo soñaste o dijiste ‘todos mis años trabajando no me sirven de nada y voy a inventar algo de Coti Romero? Porque jamás dije nada de eso y, de hecho, tengo la mejor con Juliana”, lanzó al aire Coti a través de una videollamada.

aoI7wULU-34105381.mp4 Coti Romero se cruzó con Cora Debarbieri

A Cora Debarbieri tampoco le gustó nada el tono en que le habló Coti y no se quedó callada. De esa manera, se dio un cruce en el que Diego Ramos debió intervenir en más de una oportunidad.

“¿Estás segura de que dije eso? Yo dije que vos y otros chicos de Gran Hermano veían como medio cartonero las postulaciones de Juliana y Reverdito. Esa palabra la puse yo, no la puse en tu boca. A veces está bueno ver y no solo guiarse por lo que te cuentan”, expresó la panelista del programa.

La correntina le contestó duramente: “¿Por qué pensaste que yo dije eso? Para mí está re bien que se postulen. Está bueno que hagas tu trabajo y te informes. Yo no dije eso”.

Y allí ya la tensión al máximo, Cora volvió a utilizar el sarcasmo: “Ah, bueno, clases de periodismo con Coti Romero. Yo te recomiendo que mires el programa y te fijes cómo están puestas las palabras”.

Luego de un tenso cruce entre ambas, Debarbieri disparó: “Igual, no hice hincapié en vos, sino en varios de los ex Gran Hermano. No te pongas en el centro de todo porque no lo estás. Y mirá que yo no voy al Bailando, asique conmigo vas a perder, te aviso por las dudas”.